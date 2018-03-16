«СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» и вышел в финал чемпионата России по бенди

ТАСС , 16 марта. Хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 4:3 одержал победу над иркутским клубом «Байкал— Энергия» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Иркутске.

В противостоянии до трех побед счет стал 3-0 в пользу хабаровской команды. В финале «СКА-Нефтяник» сыграет с красноярским «Енисеем», который в своем полуфинале также в трех матчах обыграл кемеровский «Кузбасс».

Действующим чемпионом России является «СКА-Нефтяник». В прошлом сезоне хабаровский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, обыграв в финале «Байкал-Энергию».