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Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо»
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Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо» 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Встречи Женской хоккейной лиги состоялись в Нижнем Новгороде 14 и 15 марта.
Первый матч, прошедший в ФОК «Мещерский», принес победу нижегородкам в овертайме — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). Авторами заброшенных шайб в составе нашего клуба стали Кишш-Шимон, Болгарева, Белова и Кулишова.
В повторном поединке, состоявшемся в КРК «Нагорный», «Динамо» взяло реванш со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). На этот раз у СКИФа отличились Лучникова и Братищева.
С 35 очками, набранными в 18 играх, нижегородки занимают вторую строчку турнирной таблицы.
21 и 22 марта СКИФ сыграет в Ухте с местным клубом «Арктик-Университет».
Напомним, нижегородский СКИФ завоевал серебро на Спартакиаде.
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