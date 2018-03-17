Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо»

Встречи Женской хоккейной лиги состоялись в Нижнем Новгороде 14 и 15 марта.

Первый матч, прошедший в ФОК «Мещерский», принес победу нижегородкам в овертайме — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). Авторами заброшенных шайб в составе нашего клуба стали Кишш-Шимон, Болгарева, Белова и Кулишова.

В повторном поединке, состоявшемся в КРК «Нагорный», «Динамо» взяло реванш со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). На этот раз у СКИФа отличились Лучникова и Братищева.

С 35 очками, набранными в 18 играх, нижегородки занимают вторую строчку турнирной таблицы.

21 и 22 марта СКИФ сыграет в Ухте с местным клубом «Арктик-Университет».

Напомним, нижегородский СКИФ завоевал серебро на Спартакиаде.