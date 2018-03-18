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Гол Алвеса принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции
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Гол Алвеса принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче 30-го тура чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Анхель Ди Мария и Дани Алвес. У хозяев мяч забил Аллан Сент-Максимен.
"ПСЖ" с 83 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (42) — восьмая.
Футбол. Чемпионат Франции. 30-й тур "Ницца" (Ницца) — «ПСЖ» (Париж) — 1:2 Голы: 1:0 — Сент-Максимен, 17; 1:1 — Ди Мария, 21; 1:2 — Алвес, 82
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