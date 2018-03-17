ЦСКА с разгромным счётом одержал победу над «Амкаром» в молодёжном первенстве

Кирилл Леонов, Тимур Жамалетдинов и В матче 23-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0 в пользу «армейцев». В составе победителей голами отметились Наяир Тикнизян Фёдор Чалов оформили дубли. Еще один мяч в ворота пермяков срезал их же защитник. Таким, образом красно-синие продолжают погоню за «Краснодаром» в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Амкар» расположился на 12 месте с 27 баллами. В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Динамо» в гостях обыграло «Зенит» со счётом 2:0.