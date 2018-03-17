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«Депортиво» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, увеличив свои серии без побед
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«Депортиво» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, увеличив свои серии без побед 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Рауль Альбентоса, а за гостей гол забил Ален Халилович. Таким образом, «Депортиво» продлил до 14 матчей свою серию без побед в Примере. «Лас-Пальмас» не смог набрать три очка в матче чемпионата страны в седьмой игре подряд.
«Лас-Пальмас» (21 очко) располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на одно очко «Депортиво», который находится на 19-й позиции.
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