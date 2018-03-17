«Депортиво» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, увеличив свои серии без побед

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Рауль Альбентоса , а за гостей гол забил Ален Халилович . Таким образом, «Депортиво» продлил до 14 матчей свою серию без побед в Примере. «Лас-Пальмас» не смог набрать три очка в матче чемпионата страны в седьмой игре подряд.

«Лас-Пальмас» (21 очко) располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на одно очко «Депортиво», который находится на 19-й позиции.