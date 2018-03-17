Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги

Как стало известно «Чемпионату», семерым футболистам брянского «Динамо» были выплачены долги по зарплате. Игроки, перешедшие в команду из «Тосно», не получали денег больше трёх с половиной месяцев.

«Встретились сегодня с руководством. Все долги погашены. Сказали, что нам помогут, чем смогут. До конца сезона я буду играть за «Динамо». Можно не переживать, он (спонсор Борис Пайкин . — Прим. «Чемпионата») лично попросил, чтобы мы были как можно выше. Он помог нам. А мы в свою очередь приложим все усилия, чтобы команда была как можно выше», — отметил капитан «Динамо» Андрей Луканченков

По итогам 17 туров зоны «Центр» второго дивизиона России брянское «Динамо» набрало 25 очков и занимает восьмое место в таблице.