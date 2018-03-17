Ещё
Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги 

Чемпионат.com 5 часов назад
Как стало известно «Чемпионату», семерым футболистам брянского «Динамо» были выплачены долги по зарплате. Игроки, перешедшие в команду из «Тосно», не получали денег больше трёх с половиной месяцев.
«Встретились сегодня с руководством. Все долги погашены. Сказали, что нам помогут, чем смогут. До конца сезона я буду играть за «Динамо». Можно не переживать, он (спонсор Борис Пайкин. — Прим. «Чемпионата») лично попросил, чтобы мы были как можно выше. Он помог нам. А мы в свою очередь приложим все усилия, чтобы команда была как можно выше», — отметил капитан «Динамо» Андрей Луканченков.
По итогам 17 туров зоны «Центр» второго дивизиона России брянское «Динамо» набрало 25 очков и занимает восьмое место в таблице.
Чемпионат.com: последние новости
«Урал» и «Газпром-Югра» начали плей-аут ЧР по волейболу с побед Манчини — о борьбе в РФПЛ: прежде чем проводить похороны — нужно иметь покойника «Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче молодёжного первенства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение