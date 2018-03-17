Ещё
Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» сыграть вничью с «Труа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» сыграть вничью с «Труа» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Амьен» сыграл вничью с «Труа» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев голом с пенальти отличился бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате, гости также забили с 11-метрового удара — мяч на счету Адамы Ньяна.
В других матчах тура «Монпелье» сыграл вничью с «Дижоном» (2:2), «Анже» разгромил «Кан» (3:0), а «Страсбург» поделил очки с «Тулузой» (2:2).
Турнирную таблицу французской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
«Урал» и «Газпром-Югра» начали плей-аут ЧР по волейболу с побед Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги Манчини — о борьбе в РФПЛ: прежде чем проводить похороны — нужно иметь покойника
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение