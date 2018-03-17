Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» сыграть вничью с «Труа» 

«Амьен» сыграл вничью с «Труа» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев голом с пенальти отличился бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате, гости также забили с 11-метрового удара — мяч на счету Адамы Ньяна.
В других матчах тура «Монпелье» сыграл вничью с «Дижоном» (2:2), «Анже» разгромил «Кан» (3:0), а «Страсбург» поделил очки с «Тулузой» (2:2).
Турнирную таблицу французской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».