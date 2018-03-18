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«Ювентус» сыграл вничью со СПАЛом в чемпионате Италии
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«Ювентус» сыграл вничью со СПАЛом в чемпионате Италии 

Vprognoze.ru 13 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
«Ювентус» потерял очки в матче со СПАЛом в матче чемпионата Италии. Поединок 29-го состоялся в Ферраре и завершился безрезультативной мировой — 0:0. На протяжении всего матча «Ювентус» владел преимуществом, однако взломать оборону соперника так и не удалось. Таким образом, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. После 29 туров туринский клуб набрал 75 очков. У «Наполи», который свой матч 29-го тура проведет 18 марта, в активе 70 очков. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Миланом». СПАЛ в свою очередь, занимает 17-е место и в следующем туре сыграет с «Дженоа». Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью со СПАЛом следующим образом: «Сейчас я не могу сказать, огорчен я или разозлен. Наш соперник отлично боролся всю игру, они заслужили лестных слов в свой адрес. Сегодня нам не удалось взломать их оборону. Но необходимо принимать и такие результаты. У нас был непростой календарь, поэтому сил осталось немного. Думаю хорошо, что мы не пропустили сегодня. К тому же, у нас есть преимущество в 5 очков перед „Наполи“, — прокомментировал Аллегри.
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