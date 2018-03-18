Салах высказался о предстоящих матчах против «Манчестер Сити»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящих матчах своей команды против «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся никого из соперников. Мы вышли в четвертьфинал и имеем те же шансы на победу, что и каждая из семи других команд. В турнире — много больших клубов, но следует помнить, что «Ливерпуль» — тоже известный клуб в Европе. Это игры на выбивание, и в них все может случиться", — цитирует 25-летнего египтянина goal.com.