Конте: «Челси» отлично сыграл и проявил характер в матче с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась победой лондонской команды в дополнительное время (2:1 ДВ).

«Игра получилась тяжёлой, как мы и ожидали. В прошлом матче с «Лестером» тоже испытывали много проблем. Мы должны быть удовлетворены сегодняшним результатом. Моя команда отлично сыграла и проявила характер. После матча в Лиге чемпионов, на который игроки потратили много энергии, команда билась в матче с «Лестером».

В полуфинале «Челси» сыграет с «Саутгемптоном»? Для таких клубов, как «Челси», важно выигрывать трофеи. Но ещё важнее бороться до последнего в каждом турнире. Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии», — приводит слова Конте BBC.