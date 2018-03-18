Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл «Динамо»

Новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» потерпели поражение от московского «Динамо» в домашнем матче чемпионата России среди команд суперлиги.

Встреча состоялась сегодня и завершилась счётом 3:1 в пользу гостей.

На момент написания заметки новосибирский клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Несколько дней назад «Локомотив» в выездном матче Лиги чемпионов проиграл бельгийской команде «Нолико». Счёт встречи составил 3:0 в пользу хозяев площадки.