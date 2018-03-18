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Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл «Динамо»
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Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл «Динамо» 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» потерпели поражение от московского «Динамо» в домашнем матче чемпионата России среди команд суперлиги.
Встреча состоялась сегодня и завершилась счётом 3:1 в пользу гостей.
«Лучшим по статистике стал Сергей Савин, набравший 14 очков, 13 очков в активе Ильяса Куркаева, 9 очков набрал капитан новосибирцев Николай Павлов, 8 очков у Лукаша Дивиша», — сообщает официальный сайт ВК «Локомотив».
На момент написания заметки новосибирский клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Несколько дней назад «Локомотив» в выездном матче Лиги чемпионов проиграл бельгийской команде «Нолико». Счёт встречи составил 3:0 в пользу хозяев площадки.
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