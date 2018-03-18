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«Сент-Этьен» обыграл «Генгам», доведя серию без поражений в Лиге 1 до 8 матчей
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«Сент-Этьен» обыграл «Генгам», доведя серию без поражений в Лиге 1 до 8 матчей 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Генгам». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Невен Суботич и Реми Кабелла. Таким образом, «Сент-Этьен» продлил свою серию без поражений в Лиге 1 до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьи), а «Генгам» потерпел третье поражение подряд.
«Сент-Этьен» (39 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Генгам» (35) находится на 13-й строчке.
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