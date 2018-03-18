Волейбол на снегу. Мужские пары завоевали две медали на этапе Евротура в Италии 

На шестом, заключительном этапе Евротура по волейболу на снегу в Кронплатце (Италия) финал мужских соревнований получился чисто российским. Иван Головин/Валерий Дурнин в двух партиях победили Юрия Богатова/Павла Ракусова со счётом 2:0 (11:7, 11:9).
Таким образом, из шести этапов Евротура-2018 пары из России выиграли пять.
Волейбол на снегу. Евротур. Шестой этап. Мужчины Финал
Головин/Дурнин (Россия) — Богатов/Ракусов (Россия) — 2:0 (11:7, 11:9).
За 3-е место
Васильев/Малинаускас (Литва) — Клихе/Рихтер-Дарге (Германия) — 2:0 (11:5, 11:9).