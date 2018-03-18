Волейбол на снегу. Мужские пары завоевали две медали на этапе Евротура в Италии

На шестом, заключительном этапе Евротура по волейболу на снегу в Кронплатце (Италия) финал мужских соревнований получился чисто российским. Иван Головин /Валерий Дурнин в двух партиях победили Юрия Богатова /Павла Ракусова со счётом 2:0 (11:7, 11:9). Таким образом, из шести этапов Евротура-2018 пары из России выиграли пять. Волейбол на снегу. Евротур. Шестой этап. Мужчины Финал Головин/Дурнин (Россия) — Богатов/Ракусов (Россия) — 2:0 (11:7, 11:9). За 3-е место Васильев/Малинаускас (Литва) — Клихе/Рихтер-Дарге (Германия) — 2:0 (11:5, 11:9).