Команда «Металлист» сыграла в 25 туре борьбы за первенство Первого дивизиона

Матч команд ЮВЛ Первого дивизиона прошел на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 18 марта.

В 25 туре борьбы за лидерство в составе Первого дивизиона Юго-Восточной футбольной лиги игроки из Братеева сыграли против соперников из команды «Экстрим Нетворкс-2». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу участников футбольного клуба «Металлист». Победа в воскресной игре позволила спортсменам закрепиться на третьей позиции турнирной таблицы среди команд Первого дивизиона.

В новом году «Металлист» провел восемь кампаний, шесть из которых завершились успешно. На следующей игре команда Братеева встретится с игроками «Авто-Стандарта». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник-1» 25 марта.