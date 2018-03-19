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Команда «Металлист» сыграла в 25 туре борьбы за первенство Первого дивизиона
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Команда «Металлист» сыграла в 25 туре борьбы за первенство Первого дивизиона 

Управа района Братеево города Москвы 11 часов назад
Фото: Братеево
Матч команд ЮВЛ Первого дивизиона прошел на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 18 марта.
В 25 туре борьбы за лидерство в составе Первого дивизиона Юго-Восточной футбольной лиги игроки из Братеева сыграли против соперников из команды «Экстрим Нетворкс-2». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу участников футбольного клуба «Металлист». Победа в воскресной игре позволила спортсменам закрепиться на третьей позиции турнирной таблицы среди команд Первого дивизиона.
В новом году «Металлист» провел восемь кампаний, шесть из которых завершились успешно. На следующей игре команда Братеева встретится с игроками «Авто-Стандарта». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник-1» 25 марта.
Фото предоставила Арина Флоренская.
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