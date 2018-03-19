Волейболистки института стали и сплавов сыграют матч на выезде

Выездной матч ожидает сборную по волейболу Московского института стали и сплавов 20 марта. На этот раз девушки посоревнуются с командой Московского инженерно-физического института

— В рамках 30 игр МССИ, высшая лига Б, состоится игра женской сборной по волейболу на выезде, — сообщили на официальном сайте учебного заведения.

Начало матча в 19:30 в спортивном зале МИФИ.

Все желающие могут поддержать команду. Для этого нужно написать администратору официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». Поездка бесплатная.