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Волейболистки института стали и сплавов сыграют матч на выезде
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Волейболистки института стали и сплавов сыграют матч на выезде 

Управа района Якиманка 11 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
Выездной матч ожидает сборную по волейболу Московского института стали и сплавов 20 марта. На этот раз девушки посоревнуются с командой Московского инженерно-физического института.
— В рамках 30 игр МССИ, высшая лига Б, состоится игра женской сборной по волейболу на выезде, — сообщили на официальном сайте учебного заведения.
Начало матча в 19:30 в спортивном зале МИФИ.
Все желающие могут поддержать команду. Для этого нужно написать администратору официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». Поездка бесплатная.
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