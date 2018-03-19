Ещё
Игроки ФК «Строгино» обыграли команду «Динамо Кущевская»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки ФК «Строгино» обыграли команду «Динамо Кущевская» 

Префектура СЗАО города Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Игроки футбольного клуба «Строгино» 2004-2005 годов рождения со счетом 4:1 победили сверстников из команды «Динамо Кущевская» (Краснодарский край). Матч проходил в рамках финального этапа первенства России по мини-футболу. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— Обе команды старались действовать наверняка, однако наши ребята смотрелись немного лучше и заслуженно повели в счете — отличился Игорь Клиновский. Во втором тайме игра немного раскрылась, моментов стало больше, а реализация выше. Снайперы нашей команды Александр Месхетели и Иха Дадаханов довели счет до 3:0. Соперник один мяч отыграл, но последнее результативное действие все-таки осталось за подопечными Алексея Савченко. Четвертый гол и «жирная точка» во встрече — у автора «дубля» Игоря Клиновского, — рассказал Евгений Михайлов.
Встреча проходила в Нижегородской области на базе «Изумрудное».
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Спортсмены из Митина завоевали золото на окружных соревнованиях по дартсу Во Дворце творчества Хорошево-Мневников проведут День театра В Строгине выберут «Мистера икс»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972128
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение