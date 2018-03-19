Игроки ФК «Строгино» обыграли команду «Динамо Кущевская»

Игроки футбольного клуба «Строгино» 2004-2005 годов рождения со счетом 4:1 победили сверстников из команды «Динамо Кущевская» (Краснодарский край). Матч проходил в рамках финального этапа первенства России по мини-футболу. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Обе команды старались действовать наверняка, однако наши ребята смотрелись немного лучше и заслуженно повели в счете — отличился Игорь Клиновский. Во втором тайме игра немного раскрылась, моментов стало больше, а реализация выше. Снайперы нашей команды Александр Месхетели и Иха Дадаханов довели счет до 3:0. Соперник один мяч отыграл, но последнее результативное действие все-таки осталось за подопечными Алексея Савченко . Четвертый гол и «жирная точка» во встрече — у автора «дубля» Игоря Клиновского, — рассказал Евгений Михайлов

Встреча проходила в Нижегородской области на базе «Изумрудное».