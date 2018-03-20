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«Авангард» отклонил предложение «Шинника» о переносе полуфинала Кубка России
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«Авангард» отклонил предложение «Шинника» о переносе полуфинала Кубка России 

Советский спорт 1 час назад
Предложение ярославцев было обусловлено тем, что 18-го числа командам предстоит сыграть через два дня на третий после матчей 33-го тура первенства ФНЛ, а потом в таком же режиме и встречи 34-го тура. У «Авангарда» и «Шинника» получается интенсивный отрезок: игры 7, 11, 15, 18 и 21 апреля.
Но у курян оказались свои резоны. 21 апреля у них в Краснодаре матч с «Кубанью», тогда как у «Шинника» близкий выезд — в Тамбов. Хотя перед 25-м числом соперники имели бы на отдых трое полноценных суток, в «Авангарде» посчитали, что в этом случае они окажутся в менее выгодных по сравнению с ярославцами условиях. 15 же апреля и те, и другие играют дома.
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