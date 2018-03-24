«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче ФНЛ

ТАСС , 24 марта. «Оренбург» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Крылья Советов" не проигрывают на протяжении семи встреч подряд, для «Оренбурга» эта ничья стала первой за девять игр.

"Оренбург" набрал 61 очко и сохранил второе место, позволяющее напрямую выйти в премьер-лигу. «Крылья Советов» также имеют в активе 61 очко и идут третьими, уступая «Оренбургу» по дополнительным показателям. Лидирует с 65 очками красноярский «Енисей».

В следующем матче «Оренбург» 31 марта примет томскую «Томь», «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с «Тамбовом».