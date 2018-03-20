«Ленинградка» победила «Сахалин» в турнире за пятое-восьмое места женского ЧР

«Ленинградка» в матче второго тура первого круга турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России переиграла «Сахалин» со счётом 3:0. В каждой из партий преимущество подопечных Александра Кашина составило 2 очка.

В первом туре обе команды проиграли. В среду, 21 марта, «Ленинградка» встретится с «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» постарается одолеть «Протон».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. Первый круг. Одинцово. 2-й тур «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (25:27, 23:25, 26:28).