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«Ленинградка» победила «Сахалин» в турнире за пятое-восьмое места женского ЧР
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«Ленинградка» победила «Сахалин» в турнире за пятое-восьмое места женского ЧР 

Чемпионат.com 7 часов назад
«Ленинградка» в матче второго тура первого круга турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России переиграла «Сахалин» со счётом 3:0. В каждой из партий преимущество подопечных Александра Кашина составило 2 очка.
В первом туре обе команды проиграли. В среду, 21 марта, «Ленинградка» встретится с «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» постарается одолеть «Протон».
Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. Первый круг. Одинцово. 2-й тур  «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (25:27, 23:25, 26:28).
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