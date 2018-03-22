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«Перуджа» стала соперником «Локомотива» в «Раунде 6» Лиги чемпионов
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«Перуджа» стала соперником «Локомотива» в «Раунде 6» Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Соперником новосибирского «Локомотива» в «Раунде 6» мужской волейбольной Лиги чемпионов стала итальянская «Перуджа», обыгравшая по сумме двух матче «Раунда 12» турецкий «Халкбанк» (3:0, 3:0).
Ещё в одной паре «Закса» вышла победителем из польского дерби с командой «Ястшембский Венгель» (3:1, 3:0).
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 12». Ответные матчи
«Закса» (Польша) — «Ястшембский Венгель» (Польша) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:12).
«Перуджа» (Италия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:13).
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