«Перуджа» стала соперником «Локомотива» в «Раунде 6» Лиги чемпионов

Соперником новосибирского «Локомотива» в «Раунде 6» мужской волейбольной Лиги чемпионов стала итальянская «Перуджа», обыгравшая по сумме двух матче «Раунда 12» турецкий «Халкбанк» (3:0, 3:0).

Ещё в одной паре «Закса» вышла победителем из польского дерби с командой «Ястшембский Венгель» (3:1, 3:0).

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 12». Ответные матчи

«Закса» (Польша) — «Ястшембский Венгель» (Польша) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:12).

«Перуджа» (Италия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:13).