«Вакифбанк» в гостях переиграл «Волеро» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов

Турецкий «Вакифбанк» в первом матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов на выезде уверенно переиграл швейцарский «Волеро». Наибольший вклад в успех своей команды внесли Лоннеке Слёйтьес и Чжу Тин, набравшие по 14 баллов.

Ответная встреча пройдёт 5 апреля в Стамбуле. Победитель этого противостояния выйдет в «Финал четырёх» соревнований, который пройдёт 5-6 мая в Бухаресте.

Женщины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Первый матч «Волеро» (Швейцария) — «Вакифбанк» (Турция) — 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).