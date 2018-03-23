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«Вакифбанк» в гостях переиграл «Волеро» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
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«Вакифбанк» в гостях переиграл «Волеро» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Турецкий «Вакифбанк» в первом матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов на выезде уверенно переиграл швейцарский «Волеро». Наибольший вклад в успех своей команды внесли Лоннеке Слёйтьес и Чжу Тин, набравшие по 14 баллов.
Ответная встреча пройдёт 5 апреля в Стамбуле. Победитель этого противостояния выйдет в «Финал четырёх» соревнований, который пройдёт 5-6 мая в Бухаресте.
Женщины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Первый матч «Волеро» (Швейцария) — «Вакифбанк» (Турция) — 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).
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