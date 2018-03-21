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Тренер «Реджо-Эмилио»: «Нам понравилось в Краснодаре, мы хотим сюда вернуться»
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Тренер «Реджо-Эмилио»: «Нам понравилось в Краснодаре, мы хотим сюда вернуться» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Главный тренер «Реджо-Эмилио» Массимилиано Менетти считает, что "Локомотив-Кубань" заслуженно выиграл в первом полуфинальном матче Кубка Еропы. Краснодарский клуб на своей площадке победил со счетом 82:65.
— «Локомотив-Кубань» победил заслуженно, для меня сейчас это лучшая команда в Европе, — цитирует тренера «Р-Спорт». — И их 19 побед подряд в Кубке Европы доказывают это. Игру решили последние две минуты второй четверти, которые мы провалили. Тем не менее, мы могли вернуться в игру, нужно было меньше фолить. Мы не сдаемся, сделаем все возможное, чтобы вернуться в Краснодар. Нам очень понравилось в Краснодаре, так что мы хотим вернуться.
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