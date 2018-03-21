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Яя Туре не прибыл в расположение сборной Кот-д’Ивуара
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Яя Туре не прибыл в расположение сборной Кот-д’Ивуара 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, вызванный в состав сборной Кот-д’Ивуара на товарищеские матчи с Того (24 марта) и Молдавией (27 марта), не явился в расположение национальной команды.
«Тренерский штаб национальной команды не осведомлён о новой информации касательно Яя Туре», — говорится в заявлении Федерации футбола Кот-д’Ивуара на её официальном сайте.
Туре является обладателем кубка африканских наций в составе ивуарийской сборной. В 2016 году хавбек завершил карьеру в национальной команде, однако позже принял вызов на товарищеские матчи.
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