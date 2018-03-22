Казанское «Динамо» уступило «Конельяно» в 1-м матче «Раунда 6» Лиги чемпионов 

Казанское «Динамо» в первом матче «Рауда 6» женской волейбольной Лиги чемпионов на выезде в трёх партиях уступило итальянскому «Конельяно» со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 17:25). Самой результативной в составе «Динамо» стала Наталья Маммадова, набравшая 14 очков. 13 баллов на счету Ирины Воронковой. А самым результативным игроком матча стала диагональная хозяек Саманта Фабрис, принесшая «Конельяно» 18 очков.
Ответный матч с «Конельяно» и «золотой сет», если он понадобится, пройдёт 4 апреля на домашней площадке «Динамо» в Казани.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд шести». Первый матч
«Конельяно» (Италия) — «Динамо» (Казань, Россия) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).