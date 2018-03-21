Тренер «СКА-Хабаровск» дисквалифицирован на три матча 

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором был принят ряд решений.
Главный тренер молодежной команды «СКА-Хабаровск» Сергей Ленивкин дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц игры 23-го тура молодежного первенства против "Урала".
За умышленный удар соперника на два матча молодежного первенства дисквалифицированы Муса Думбья из «Ростова» и Шахбан Гайдаров из «Анжи».
За грубую игру и удаление Кирилл Колесниченко из «СКА-Хабаровска» отстранен на три игры молодежного первенства.