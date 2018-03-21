Волейболистки «Динамо» уступили «Олимпиакосу» и не смогли выйти в финал Кубка вызова 

ТАСС, 21 марта. Российский женский волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара со счетом 0-3 уступил греческому «Олимпиакосу» в ответном полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции.
Первый матч также завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 3-2.
В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским «Нантом» и турецким клубом «Бурса». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3-0 в пользу турецкого коллектива, ответная игра пройдет позднее в среду.
Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.