Волейболистки «Динамо» уступили «Олимпиакосу» и не смогли выйти в финал Кубка вызова

ТАСС , 21 марта. Российский женский волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара со счетом 0-3 уступил греческому «Олимпиакосу» в ответном полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции.

Первый матч также завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 3-2.

В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским «Нантом» и турецким клубом «Бурса». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3-0 в пользу турецкого коллектива, ответная игра пройдет позднее в среду.

Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.