Ещё
Волейболистки «Динамо» уступили «Олимпиакосу» и не смогли выйти в финал Кубка вызова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейболистки «Динамо» уступили «Олимпиакосу» и не смогли выйти в финал Кубка вызова 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 21 марта. Российский женский волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара со счетом 0-3 уступил греческому «Олимпиакосу» в ответном полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции.
Первый матч также завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 3-2.
В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским «Нантом» и турецким клубом «Бурса». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3-0 в пользу турецкого коллектива, ответная игра пройдет позднее в среду.
Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.
ТАСС: последние новости
РФПЛ обсудила с клубами возможность определения процедуры переноса матчей из-за погоды Эксперт: отсутствие Неймара в игре с россиянами даст возможность бразильцам проявить себя Заключительный тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 пройдет 13 мая
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой10
Россию лишат всех международных соревнований43
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение