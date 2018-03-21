«Галатасарай» с Кошелевой в составе проиграл «Новаре» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ 

Турецкий «Галатасарай», за который выступает волейболистка сборной России Татьяна Кошелева, в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов на своей площадке проиграл итальянской «Новаре» со счётом 2:3 (21:25, 25:7, 25:16, 21:25, 10:15). На счету россиянки 7 очков.
Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Первый матч «Галатасарай» (Турция) — «Новара» (Италия) — 2:3 (21:25, 25:7, 25:16, 21:25, 10:15).
Ответная встреча команд состоится в Италии 5 апреля. «Финал четырёх» Лиги чемпионов пройдёт в Бухаресте (Румыния) 5-6 мая.