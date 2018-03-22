Кубок Ельцина по волейболу пройдет в мае в Екатеринбурге в рамках турнира Лига наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. / ТАСС /. Шестнадцатый Кубок Ельцина по волейболу пройдет в Екатеринбурге 15-17 мая 2018 года. В этом году турнир будет совмещен с этапом Лиги наций, сообщил в четверг ТАСС представитель оргкомитета кубка Константин Панов

Лига наций — новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при. Соревнования будут проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в «Финале шести».

"Кубок Ельцина и Лига наций в этом сезоне будут являться одним турниром, который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 мая. Это связано с тем, что Лига наций проходит впервые, и наш город выбран для того, чтобы принимать этот турнир", — сказал Панов.

Он также отметил, что перенос Кубка Ельцина никак не связан с проведением в Екатеринбурге в июне 2018 года матчей чемпионата мира по футболу. «Кубок Ельцина в большей степени подстраивается под календарь национальной женской сборной по волейболу, поэтому, в принципе, турнир в любом случае не выпал бы на чемпионат мира», — подчеркнул Панов.

В турнире Лига наций в Екатеринбурге примут участие женские сборные России, Аргентины, Таиланда и Нидерландов.