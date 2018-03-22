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РФПЛ: по «Спартаку» спланировать дату игры с «Крыльями» было невозможно
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РФПЛ: по «Спартаку» спланировать дату игры с «Крыльями» было невозможно 

Чемпионат.com 5 часов назад
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о сложностях в назначениях дат матчей, учитывая выступления российских клубов в еврокубках.
«По «Спартаку» спланировать дату игры с «Крыльями» было невозможно, поскольку он играл в Лиге Европы. Стоял вопрос, пройдёт ли команда дальше. Это не позволяло нормально спланировать дату. До финала мы бы всё равно провели игру. Была одна дырочка свободная. На последующие туры не составляли календарь, так как ждали результатов команд в еврокубках. Потом было бы сложно что-то менять. Лучше не переносить матчи, а дождаться и назначить даты. Это хорошо и для болельщиков, чтобы они не сдавали билеты.
Когда учитывалась структура календаря следующего сезона, «Спартак» просил первый тур провести на выезде. То же самое попросил «Зенит». Естественно, мы всем не можем угодить. К тому же это связано с задействованием стадионов на чемпионате мира. После проведения внутреннего первенства их следует подготовить к мундиалю», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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