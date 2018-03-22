Среди подшефных школ пограничного института прошёл турнир по волейболу

В 25-ой школе стартовал турнир по волейболу среди школ, подшефных Калининградскому пограничному институту ФСБ России . На открытии соревнований выступил настоящий военный оркестр. Торжественная музыка и спортивные состязания дань памяти кавалеру ордена мужества — подполковнику Ивану Грачёву , который в юношестве учился в 25-ой школе.

Ученики 25-ой школы открывают счёт впервые же секунды матча. Но и их противники из 41-ой школы на турнире по волейболу не сдают позиции в команде полно сильных игроков. Несмотря на невысокий для волейболиста рост, старшеклассник Илья Сигута способен отразить любые удары противника.

Илья Сигута, ученик 41-й школы:

— Для меня волейбол — это образ моей жизни. Я очень люблю этот спорт и занимаюсь им уже почти всю жизнь. И для меня честь участвовать в этом соревновании, которое носит имя такого великого человека.

В соревнованиях участвуют только школы, над которыми шефствует Калининградский пограничный институт ФСБ России. Борются за победу всего 14 команд.

Перед тем, как выйти на площадку, каждый игрок проходит серьёзную подготовку. Спортсмены 25-ой школы оттачивают своё мастерство в специальной секции по волейболу.

Виктория Солнышкина, директор школы №25:

— Эти ребята усиленно занимаются, готовятся к турниру на тренировках. То есть, это честь нашей школы. Но в прошлом году победила 31-ая школа. Будем в этом году стараться.

Соревнования по волейболу проходят уже во второй раз. Организаторы надеются, что, спустя годы, турнир станет одним из главных событий школьного спортивного сезона.

Турнир по волейболу посвящён памяти кавалера ордена мужества, подполковника Ивана Грачёва, который пять лет назад погиб в Дагестане во время перестрелки с боевиками. В честь героя в 25-й школе открыли музей. Здесь хранятся его личные вещи: грамоты, форма и боевое снаряжение.

Какие команды сойдутся в борьбе за первое место пока неизвестно, впереди у спортсменов ряд отборочных матчей. Сильнейшие сразятся друг с другом в финале 24-го марта.