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Глазовский «Прогресс» набрал одно очко в матчах с «Тюменью»
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Глазовский «Прогресс» набрал одно очко в матчах с «Тюменью» 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Глазовский «Прогресс» набрал одно очко в матчах с «Тюменью». На данный момент коллектив из Удмуртской Республики находится на 7 месте в Суперлиге.
Первая встреча закончилась результативной ничьей 4:4. Второй матч коллектив Евгения Осинцева проиграл с результатом 1:3.
«Сегодня все решило индивидуальное мастерство соперника. Мы имели шансы сегодня, также как и вчера. Но свои шансы соперник сегодня использовал. Нам к этому ещё нужно стремиться, поэтому команду мне сегодня не в чем упрекнуть. Мы отдали сегодня все силы, все эмоции. Повторюсь, у нас впереди много работы. Самое главное, что мы не стоим на месте и двигаемся только вперед. Это самый важный фактор», — сказал после второй игры рулевой «Прогресса».
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