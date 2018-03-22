Глазовский «Прогресс» набрал одно очко в матчах с «Тюменью»

Глазов. Удмуртия. Глазовский «Прогресс» набрал одно очко в матчах с «Тюменью». На данный момент коллектив из Удмуртской Республики находится на 7 месте в Суперлиге.

Первая встреча закончилась результативной ничьей 4:4. Второй матч коллектив Евгения Осинцева проиграл с результатом 1:3.

«Сегодня все решило индивидуальное мастерство соперника. Мы имели шансы сегодня, также как и вчера. Но свои шансы соперник сегодня использовал. Нам к этому ещё нужно стремиться, поэтому команду мне сегодня не в чем упрекнуть. Мы отдали сегодня все силы, все эмоции. Повторюсь, у нас впереди много работы. Самое главное, что мы не стоим на месте и двигаемся только вперед. Это самый важный фактор», — сказал после второй игры рулевой «Прогресса».