«Кузбасс» победил «Байкал-Энергию» в первой игре серии за бронзу ЧР по бенди 

ТАСС, 22 марта. Кемеровский «Кузбасс» со счетом 4:2 на своей площадке обыграл иркутскую «Байкал— Энергию» в первом матче серии за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе «Кузбасса» дублем отметились Вадим Стасенко (27, 31-я минуты) и Вячеслав Швецов (66, 71). У иркутской команды отличились Никита Иванов (10) и Руслан Тремаскин (71).
Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу «Кузбасса». Вторая игра пройдет 25 марта в Иркутске.
В финальном матче чемпионата России хабаровский «СКА— Нефтяник» на своей площадке сыграет с красноярским «Енисеем» 25 марта.