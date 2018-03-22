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Щербаков: подбор игроков позволял «Локомотиву» варьировать состав по ходу сезона
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Щербаков: подбор игроков позволял «Локомотиву» варьировать состав по ходу сезона 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову поделился впечатлениями от победы своей команды над бельгийским «Нолико» в «раунде 12» плей-офф Лиги чемпионов.
«Сильно сомневаюсь, что у «Нолико» была установка дожидаться «золотого» сета. Когда ты проигрываешь три партии подряд, то тебе психологически тяжело выходить на «золотой» сет. Они наверняка хотели попытаться всё решить до «золотого сета». В середине первой партии у них случился провал. Может быть, из-за этого они немного расслабились. Думаю, что сказался и долгий перелёт из Бельгии. Всё же они, в отличие от нас, не меняют часовые пояса каждую неделю. На мой взгляд, в четвёртой партии всё-таки сказался высокий уровень «Локомотива». Тем более что мы играли у себя дома. Подбор игроков позволял нам варьировать состав на протяжении сезона, в то время как «Нолико» постоянно играет одними и теми же волейболистами. Я так понимаю, что у них менялся только доигровщик. Конечно, были затяжные розыгрыши, мы знали, что права на ошибку у нас уже нет в этой партии. Но всё закончилось хорошо», — сказал Щербаков.
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