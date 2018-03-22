Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл «Урал»

В домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» одержал победу над клубом «Урал» (Екатеринбург).

Матч состоялся сегодня и завершился счётом 79:68 в пользу новосибирских баскетболистов.

«Самым результативным игроком матча стал Александр Мартынов . Он набрал 30 очков», — сообщает официальная страница БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На момент написания заметки новосибирский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы российскойго Суперлиги.

Несколько дней назад БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Встреча закончилась счётом 84:79 в пользу сибиряков.