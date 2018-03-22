Ещё
Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл «Урал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл «Урал» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» одержал победу над клубом «Урал» (Екатеринбург).
Матч состоялся сегодня и завершился счётом 79:68 в пользу новосибирских баскетболистов.
«Самым результативным игроком матча стал Александр Мартынов. Он набрал 30 очков», — сообщает официальная страница БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На момент написания заметки новосибирский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы российскойго Суперлиги.
Несколько дней назад БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Встреча закончилась счётом 84:79 в пользу сибиряков.
ngs.ru: последние новости
Баскетбол: БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл «Динамо» Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпийских игр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков13
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение