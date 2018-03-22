Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл «Урал» 

В домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» одержал победу над клубом «Урал» (Екатеринбург).
Матч состоялся сегодня и завершился счётом 79:68 в пользу новосибирских баскетболистов.
«Самым результативным игроком матча стал Александр Мартынов. Он набрал 30 очков», — сообщает официальная страница БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На момент написания заметки новосибирский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы российскойго Суперлиги.
Несколько дней назад БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Встреча закончилась счётом 84:79 в пользу сибиряков.