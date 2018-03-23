«Любе Чивитанова» поспорит с «Трентино» за место в «Финале четырёх» ЛЧ

Итальянский «Любе Чивитанова» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке в трёх партиях сломил сопротивление польской «Скры». Самым результативным волейболистом встречи стал Цветан Соколов , набравший 17 очков. Первая встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев. За выход в «Финал четырёх» «Любе Чивитанова» поспорит с соотечественниками из «Трентино». Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч «Любе Чивитанова» (Италия) — «Скра» (Польша) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:21) первый матч: 3:2.