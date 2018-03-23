«Металлист» сыграет в 26 туре первенства Первого дивизиона

Игра грядущего тура первенства Первого дивизиона Юго-Восточной футбольной лиги между командами «Металлист» и «Авто-Стандарт» состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 25 марта.

Как отмечается на официальном сайте ЛФЛ, начало матча назначено на 21:10.