«Металлист» сыграет в 26 туре первенства Первого дивизиона 

Игра грядущего тура первенства Первого дивизиона Юго-Восточной футбольной лиги между командами «Металлист» и «Авто-Стандарт» состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 25 марта.
Как отмечается на официальном сайте ЛФЛ, начало матча назначено на 21:10.
Ранее спортсмены клуба «Металлист» сыграли против «Экстрим-Нетворкс». Счет открыл Дмитрий Бачинский, отправив в ворота противника два мяча, после чего эстафету продолжили Сергей Колесник и Владимир Лихачев. Со стороны соперника единственный мяч в ворота команды «Металлист» забил игрок Дмитрий Тимин, завершив игру со счетом 4:1 в пользу братеевской команды. О спортивных состязаниях, в которых участвует «Металлист», читайте на странице нашей газеты.