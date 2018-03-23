Ещё
«Металлист» сыграет в 26 туре первенства Первого дивизиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Металлист» сыграет в 26 туре первенства Первого дивизиона 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Игра грядущего тура первенства Первого дивизиона Юго-Восточной футбольной лиги между командами «Металлист» и «Авто-Стандарт» состоится на футбольном поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 25 марта.
Как отмечается на официальном сайте ЛФЛ, начало матча назначено на 21:10.
Ранее спортсмены клуба «Металлист» сыграли против «Экстрим-Нетворкс». Счет открыл Дмитрий Бачинский, отправив в ворота противника два мяча, после чего эстафету продолжили Сергей Колесник и Владимир Лихачев. Со стороны соперника единственный мяч в ворота команды «Металлист» забил игрок Дмитрий Тимин, завершив игру со счетом 4:1 в пользу братеевской команды. О спортивных состязаниях, в которых участвует «Металлист», читайте на странице нашей газеты.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Команда «Металлист» сыграла в 25 туре борьбы за первенство Первого дивизиона На сайте газеты «Южные горизонты» стартовал второй тур фотоконкурса «Народный корреспондент» Воспитанники клуба акробатического рок-н-ролла в Братееве стали призерами Первенства Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футбола России нет будущего после ЧМ55
«Она ворвалась как смерч»6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение