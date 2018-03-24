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Денис Тумасян: Не думаем о том, что «Зенит» — наш сосед и конкурент в таблице РФПЛ
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Денис Тумасян: Не думаем о том, что «Зенит» — наш сосед и конкурент в таблице РФПЛ 

Советский спорт 1 час назад
— Начали подготовку к матчу с «Зенитом», все проходит в обычном рабочем режиме, за исключением того, что у нас ряд футболистов отправился в свои национальные сборные. Влияет ли на наш тренировочный процесс двухнедельный перерыв между матчами? Нет, существенно ни на что не влияет. Мое здоровье? Да, все постепенно приходит в норму, сегодня я уже тренировался в общей группе. Так что должен быть готов к матчу с «Зенитом». Думаем ли мы о том, что «Зенит» — наш сосед и конкурент в турнирной таблице? Нет, о таком вообще не думаем, в турнирную таблицу не смотрим, а просто стараемся максимально хорошо подготовиться к каждой следующей игре и сыграть на победу, — приводит слова Тумасяна пресс-служба «Уфы».
Напомним, 10 марта в матче против «Анжи» (3:2) защитник был заменен на 35-й минуте. Позже Тумасян пропустил выездную игру с «Краснодаром» (1:0). Всего в текущем чемпионате 32-летний футболист сыграл 13 матчей.
Встреча «Уфы» с «Зенитом» состоится 1 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30. После 23 туров команда Сергея Семака занимает в таблице РФПЛ шестое место, имея в активе 34 очка. Петербургский клуб находится на пятой позиции и опережает уфимцев на пять очков.
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