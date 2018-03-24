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«Приморочка» уверенно победила «Самрау-УГНТУ»
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«Приморочка» уверенно победила «Самрау-УГНТУ» 

Prim.News 2 часа назад
Матч проходил во Владивостоке.
Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» одержал победу со счетом 3:0 в первом матче 18-ого тура Высшей лиги «А» над ВК «Самрау-УГНТУ» (Уфа). Самым результативным игроком в составе приморской команды стала Ольга Ефимова, набравшая 16 очков, в составе гостей у Евгении Столповской — 11, сообщает пресс-служба ВК «Приморочка».
Первое очко в матче заработали гостьи с хозяйской ошибки в атаке, а затем «Приморочка» выиграла 11 розыгрышей подряд. Хорошо подавала Ефимова и сработали в нападении «края» Громова и Бондарева. Игроки «Самрау» долго не могли сняться, и только после отметки «22:4» им удалось выиграть три очка подряд, а затем и еще четыре. Но разница в счете была катастрофическая, и далеко не лучшая передача на Решетникову вынудила бывшего игрока «Приморочки» атаковать в сетку — 25:12.
Во второй партии «Приморочка» одержала волевую победу. Уфимки вышли вперед к первому техническому — 7:8, ко второму — выигрывали с разницей в три очка, а в концовке вели «+5». К этому времени Александр Стаценко использовал оба тайм-аута, поменял Громову на Гильманову, и рывком «7:0» приморская команда завершила партию в свою пользу. В финишном отрезке Ефимова заработала очки на подаче и в атаке, Шишкина удачно скинула, дважды результативно нападала Гильманова — 25:23.
В третьей партии обе команды хорошо играли в защите, но чаще затяжные розыгрыши удавалось выигрывать хозяйкам. К тому же «Приморочка» была лучше на приеме, результативней атаковала первым темпом и лучше подавала. По ходу сета «Самрау» сокращала разницу в счете до двух очков, но так ни разу не вышла вперед. В концовке у приморской команды было шесть матч-болов, два из которых гостьи отыграли, но в конце концов Столповская в попытке обыграть блок атаковала в сетку — 25:20.
25 марта «Приморочка» и «Самрау-УГНТУ» проведут повторную встречу в СК «Олимпиец», начало матча в 17:00.
Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:12, 25:23, 25:20)
«Приморочка»: Ефимова — 16 очков (4 блока, 4 подачи), Шишкина — 10 (6 блоков), Чеснокова — 7, Гильманова — 6 (1 блок), Громова — 5, Бондарева — 4 (1 блок), Клименко — 1 (1 блок), Фролова (Л).
Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:
— В первой партии соперник сам нам помог, потому что ничего не мог принять и подать, и нам все далось легко. А во второй партии у «Самрау» все полетело, а у нас наоборот не сработал прием. Очень много ошибок допустили, отпустили вперед соперника, но потом смогли собраться и выиграть. Замена сработала, Гильманова помогла на съеме. Третью партию мы держали под контролем, все было в рабочем процессе, держали съем, где-то были ошибки, но в основном за счет хорошей подачи и сыгранных доигровок довели партию до победы.
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