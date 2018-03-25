Клуб «Байкал-Энергия» завоевал бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС , 25 марта. Иркутский клуб «Байкал-Энергия» выиграл бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв кемеровский «Кузбасс» во втором матче серии за третье место.

Первый матч, который состоялся в городе Кемерово 22 марта, завершился победой «Кузбасса» — 4:2. Таким образом, по сумме двух игр со счетом 9:5 победу в серии одержал «Байкал-Энергия».

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч чемпионата России. Хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча пройдет в Хабаровске, начало — в 10:00 мск.

Финал состоит из одного матча. Действующим чемпионом России является «СКА-Нефтяник». В прошлом сезоне хабаровский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, обыграв в финале «Байкал— Энергию».