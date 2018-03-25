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Виктор Сидельников: «Ярославич» заканчивал матч с «Газпромом-Югра» молодежным составом
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Виктор Сидельников: «Ярославич» заканчивал матч с «Газпромом-Югра» молодежным составом 

Советский спорт 1 час назад
«Мы рассчитывали зацепиться за положительный результат, чтобы сыграть еще и четвертый матч. До определенного момента это получалось, но некоторые замены делать было просто необходимо. К примеру, не лучшим образом сыграл основной диагональный Петер Михайлович. Сергей Локтионов немного помог, но и ошибался ровно столько, сколько должен ошибаться дебютант Суперлиги.
С учетом того, что игру заканчивали практически молодежным составом, результат закономерен. Хотя все было в наших руках — 19:16 в концовке четвертого сета. Прими наши игроки правильное решение — мы сегодня готовились бы к четвертой встрече», — приводит слова Сидельникова официальный сайт клуба.
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