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Даянов и Мыськив выиграли первый в истории ЧЕ по снежному волейболу
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Даянов и Мыськив выиграли первый в истории ЧЕ по снежному волейболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Ваграйне (Австрия) завершился первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу. Россияне Руслан Даянов и Тарас Мыськив в финале победили немцев Пауля Беккера и Йонаса Шрёдера и стали чемпионами Европы.
В матче за бронзу россияне Юрий Богатов и Павел Ракусов уступили литовцам Лукасу Каздаилису и Арнасу Румсевичюсу.
Снежный волейбол. Чемпионат Европы. Ваграйн, Австрия Мужчины Финал Р. Даянов/Т. Мыськив (Россия) — П. Беккер/Й. Шрёдер (Германия) — 3:0 (14:12, 17:15, 11:9). Матч за третье место Ю. Богатов/П. Ракусов (Россия) — Л. Каздалиус/А. Румсевичюс (Литва) — 2:3 (11:8, 6:11, 13:11, 6:11, 3:11).
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