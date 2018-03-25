Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Волейболисты сборной России Руслан Даянов и Тарас Мыскин стали победителями первого в истории чемпионата Европы по волейболу на снегу, который состоялся в Австрии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В финальном матче российские волейболисты обыграли пару из Германии со счетом 3-0. За ходом решающей игры наблюдало более 500 человек. Победители получили вознаграждение в размере трех тысяч евро.

"Несмотря на счет, финальная игра получилась очень тяжелой. Мы с соперником шли очко в очко на протяжении всего финального матча", — сказал Даянов ТАСС.

"Если честно, то даже не верится, что мы стали чемпионами. С первой же игры на турнире стало ясно, что все соперники будут тяжелыми, а легко не будет. Сейчас мы счастливы, спасибо всем, кто поддерживал", — добавил Мыскин.

В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров по волейболу на снегу. В декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России.