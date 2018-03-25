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«Севастополь» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после 18 туров
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«Севастополь» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после 18 туров 

ТАСС 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма. В матче 18-го тура в воскресенье севастопольская команда выиграла на выезде у бахчисарайского «Кызылташа» со счетом 1:0.
Гол на счету Антона Голенкова (27-я минута).
В остальных матчах тура «Евпатория» сыграла вничью со счетом 1:1 в Ялте с местным "Рубином", «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района в домашнем матче победила феодосийскую «Кафу» — 1:0, «ТСК— Таврия» (Симферополь) дома выиграла у керченского «Океана» со счетом 2:0.
Лидером первенства является «Севастополь», в его активе 44 очка. Далее следуют «Евпатория» (42). «ТСК-Таврия» (39), «Крымтеплица» (30), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (8), «Кафа» (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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