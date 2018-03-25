Перепелкин: Котикова очень помогла казанскому «Динамо» в игре с «Уралочкой»

Выход волейболистки «Динамо» Анны Котиковой на замену в матче полуфинала суперлиги с «Уралочкой» из Свердловской области очень помог казанской команде, заявил тренер «Динамо» Александр Перепелкин

Котикова вышла на замену в первой партии, когда «Динамо» проигрывало несколько очков, но затем сделала эйс и помогла команде победить со счетом 3-0.

"В первую очередь скажу, что хорошо сыграла Анна Котикова. Она вышла на замену, систематизировала нашу игру. Высокие нападающие стали выполнять свои задачи с ее выходом, потому что мы улучшили прием, стали спокойнее атаковать. Там, где нужна, она забила, смягчила на блоке, сыграла в защите. И в первой партии мы помним, как она вышла на подачу. Мы ждем от нее много большего — и от нее, и от Даши Малыгиной. Но сегодня она очень помогла нам", — сказал Перепелкин журналистам.

"Наташе Маммадовой некомфортно играть на приеме, так как она целый год не играла на этой позиции. Котикова своим выходом помогла ей и всей команде", — отметил тренер.

"Динамо" проигрывало в первой партии 5-6 очков, но смогло вырвать победу со счетом 25:23.

"Хорошо, что в концовке первой партии мы догнали. Это придало больше уверенности. Чувствовалось, что еще думаем о поражении в Лиге чемпионов. Много об этом разговариваем, игроки и тренеры до сих пор переживают. Нужно было настраиваться на игру уже сегодня. Первая партия подстегнула к максимальному настрою, отношению к игре. Долго-долго мы не проигрывали и хорошо, что сегодня быстро завершили матч", — добавил Перепелкин.