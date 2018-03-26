Волейболистки «Динамо» выиграл первый матч полуфинала чемпионата России 

25 марта казаночки принимали на домашней арене екатеринбургских волейболисток.
С первых минут Анастасия Горелик из «Уралочки» зарядила «пушку» из четвертой зоны. Перед техническим перерывом казанские девушки уступали 3:8. Наталья Маммадова серией результативны атак сократила было отставание, но гости увеличивают отрыв до пяти очков.
Наставник казанского клуба Ришат Гилязутдинов отправил Анну Котикову на прием, а Маммадова полностью скоцентрировалась на атакующих действиях. За дело взялась и капитан «Динамо» Евгения Старцева. В результате подопечным Гилязутдинова удалось переломить ход сета и выиграть его — 25:23.
Вторая партия сложилась для «Динамо» куда легче — 25:14. А вот в третьем сете «Уралочка» пыталась дать бой — в дебюте гости повели со счетом 2:4. Довольно долго соперники шли очко в очко. Ко второму техническому перерыву хозяева создали задел из двух очков. Затем Ирина Королева сделала три эйса подряд. Такого удара команда из Екатеринбурга не выдержала, и казанские волейболистки довели матч до победы — 25:17.
Самой результативной в составе «Динамо» стала Ирина Королева, набравшая 14 очков.
«Игра была сложной. Было видно, что «Уралочка» настроилась и показывала в начале матча свой лучший волейбол, — считает старший тренер казанского клуба Александр Перепелкин. — Нельзя сказать, что мы в первом сете плохо играли — просто очень хорошо играл соперник. Хорошо, что мы догнали в концовке и выиграли первую партию. Этот сет придал нам большой настрой».
Ответный матч состоится 29 марта в Екатеринбурге.