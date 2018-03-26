Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Евгенией Старцевой

Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку» в первой игре полуфинала, но по-прежнему находится под впечатлением от скоростей в Лиге чемпионов.

В прошлом году полуфинальная серия между казанским «Динамо» и «Уралочкой» подарила зрителям увлекательное зрелище, в котором команды обменялись пятисетовыми победами. Лишь в третьем матче казанские волейболистки дожали соперника и вышли в финал плей-офф. Вряд ли можно было ожидать чего-то подобного от противостояния этих двух клубов в полуфинале этого года, но борьба всё равно присутствовала. Пасующая «Динамо» Евгения Старцева рассказала «Чемпионату» о том, как её команде удалось добиться нужного результата, а также о том, какие выводы в Казани сделали после неудачи в Лиге чемпионов.

— Евгения, какими были у вас первые впечатления от победы в первом матче полуфинала над «Уралочкой-НТМК»? — Конечно, это был важный успех для «Динамо». Мы сделали маленький шажок к финалу, что является нашей главной целью на данный момент. В целом могу сказать, что впечатления от первого матча у меня положительные.

— При этом в первом сете всё-таки у казанского «Динамо» были большие трудности. Почему, на ваш взгляд, не удалось сразу включиться в игру? — Здесь надо отдать должное сопернику, который действовал очень сильно вначале. Мы же не показывали тот волейбол, на который были способны, действовали нервозно, допускали ошибки. «Уралочка» действовала очень быстро, поэтому нужно было время, чтобы к этому привыкнуть. В плане скорости это было где-то похоже на итальянский матч, но затем мы сумели перехватить инициативу. — За счёт чего всё-таки удалось спасти первую партию? — Я думаю, что в первую очередь мы начали показывать свой волейбол, играть в свою игру. Когда счёт был, по-моему, 19:14 в их пользу, мы здорово прибавили на подаче, несколько эйсов помогли вернуться в игру. Спасибо девчонкам, что собрались и выдали хороший волейбол. Конечно, ощущали потерю Элицы Василевой. Было довольно сложно, но когда мы поняли, что игра пошла, то стало значительно легче.

— Соответственно, поймав свою игру, второй сет казанское «Динамо» выиграло практически в одну калитку. — Да, во втором сете у нас было уже большое преимущество. В начале партии, правда, «Уралочка» сражалась мощно, но потом мы уже отрывались в счёте. В третьем сете соперник сыграл гораздо лучше, чем во втором. Надо просто знать Николая Васильевича Карполя. Его команды никогда не будут сдаваться без боя, они всегда сражаются до самого конца. При этом совершенно не важно, в каком состоянии находится его клуб. Наверное, сейчас они чуть слабее, но он настолько сильный специалист, что против его команд сложно всем. Можно вспомнить прошлогодние матчи полуфинальной серии с «Уралочкой», два из которых завершились в пяти сетах.

— Говорит ли это о том, что уровень чемпионата России постепенно падает? Всё-таки, несмотря на то, как сражалась «Уралочка» накануне, до «жары» прошлого сезона было далеко. — Да, пожалуй, соглашусь, что конкуренция в нашей Суперлиге упала. К сожалению, мы это увидели на примере нашего матча на прошлой неделе в Лиге чемпионов с итальянским «Конельяно». В «Уралочке» есть Ксения Парубец , которая играет в современный и быстрый волейбол. Но проблема в том, что в этой команде она одна такая, а в итальянском клубе абсолютно все играют на таких сумасшедших скоростях.