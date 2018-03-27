ФК «Металлист-Д» сыграл в 26 туре борьбы за первенство Третьего дивизиона-В

Матч 26 тура первенства Третьего дивизиона-В прошел на футбольном поле стадиона «Дворец пионеров-1» в воскресенье, 25 марта.

На этот раз игроки «Металлиста» сыграли против команды «Белый Слон». Счет открыл Иван Васильев , забив первый и единственный гол в ворота «Металлиста-Д». Игроки Андрей Футников и Андрей Гаринин отправили в ворота «Белого Слона» два гола, завершив воскресный матч со счетом 2:1 в пользу братеевской команды.

По результатам проведенных матчей «Металлист-Д» поднялся на шестую позицию в общекомандной турнирной таблице. Соперниками в следующем матче станут игроки команды «Союз-Успех». Дата, время и место проведения матча уточняются.