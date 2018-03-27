Ещё
ФК «Металлист-Д» сыграл в 26 туре борьбы за первенство Третьего дивизиона-В
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Металлист-Д» сыграл в 26 туре борьбы за первенство Третьего дивизиона-В 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Матч 26 тура первенства Третьего дивизиона-В прошел на футбольном поле стадиона «Дворец пионеров-1» в воскресенье, 25 марта.
На этот раз игроки «Металлиста» сыграли против команды «Белый Слон». Счет открыл Иван Васильев, забив первый и единственный гол в ворота «Металлиста-Д». Игроки Андрей Футников и Андрей Гаринин отправили в ворота «Белого Слона» два гола, завершив воскресный матч со счетом 2:1 в пользу братеевской команды.
По результатам проведенных матчей «Металлист-Д» поднялся на шестую позицию в общекомандной турнирной таблице. Соперниками в следующем матче станут игроки команды «Союз-Успех». Дата, время и место проведения матча уточняются.
Фото предоставила Арина Флоренская.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Футболисты «Братеево-Д» сыграли в 26 туре первенства Третьего дивизиона «Металлист» сыграет в 26 туре первенства Первого дивизиона На сайте газеты «Южные горизонты» стартовал второй тур фотоконкурса «Народный корреспондент»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201840
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение