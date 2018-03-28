МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Открытие выставки, посвященной 95-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялось в Государственной думе. Выставку совместно проводят комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“.
В открытии выставки приняли участие председатель общества „Динамо“ Владимир Стржалковский, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, заместитель министра спорта России Марина Томилова, заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре Артур Таймазов.
Как заявили организаторы, выставочные экспонаты отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни; развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава силовых структур.
Выставка будет работать до 30 марта.