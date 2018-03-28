Савицкис: потолок зарплат «Динамо» Р не касается, мы до пола-то не дотягиваем

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о введении в КХЛ жёсткого потолка зарплат с сезона-2020/21 и создании комитета по контролю за финансовой деятельностью.

«Мы очень довольны, что будет создан специальный комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов. Состав комитета мы на совете директоров утвердили. Вообще, у нас в «Динамо» с финансовой отчётностью всё хорошо — отчитываемся в Латвии, нашим спонсорам, у нас проблем нет.

Новый календарь? Сезон пока даже не закончился, плей-офф ещё идёт, наши хоккеисты и тренеры сейчас отдыхают, смотрим большой хоккей. А вот потолок зарплат нас вообще не касается, мы до минималки-то недотягиваем. Не особенно важна для нас эта тема. Но в общем и целом для лиги тенденция абсолютно правильная», — цитирует Савицкиса пресс-служба КХЛ.