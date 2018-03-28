Футбольный клуб «Триумф» провел товарищеские матчи

Детский футбольный клуб «Триумф» провел два товарищеских матча с командой школы №2031. Игры состоялись 25 марта.

В матче приняли участие две команды, в которые вошли ребята 2005-2006 и 2007 годов рождения. В обоих играх победу одержали коллективы школы №2031. Поединок младших групп закончился со счетом 5:2, старших — 4:0.

— В целом парням удалась командная работа, но ошибки есть. Будем над ними работать, — поделился Сергей Петухов , главный тренер клуба «Триумф». — Конечно, хромала концентрация. К тому же в команде много новичков.

Он добавил, что поле было достаточно маленького размера. На такой площадке ребятам необходимо было играть слаженно, как одно целое.